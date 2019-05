Misstrauensantrag gegen Kurz: FPÖ dementiert

Die FPÖ sieht Kickl in der Tageszeitung "Österreich" missinterpretiert, wie es von mehreren Seiten gegenüber der APA hieß. Kickl habe lediglich gesagt, dass derjenige, der der FPÖ misstraut, auch das Misstrauten der FPÖ habe. Das heiße aber nicht, "dass das Abstimmungsverhalten am Montag definitiv entschieden ist".

Im Übrigen habe der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer am Montagabend im ORF-"Report" dasselbe gesagt, hieß es am Dienstag aus der Partei.

Hofer ließ Entscheidung offen

Norbert Hofer hatte Montagabend im ORF-„Report“-Interview die Entscheidung noch offengelassen. Ob die FPÖ einen Misstrauensantrag unterstützen werde, hänge von den nächsten Stunden ab, so Hofer. Aber die FPÖ denke nicht daran, einen eigenen solchen Antrag einzubringen, so Hofer. Noch bevor Kanzler Kurz sein Festhalten an der Kickl-Entlassung verkündete, hieß es aus FPÖ-Kreisen, dass das Votum unterstützt werde, sollte die ÖVP auf Kickls Entlassung beharren.

Unentschlossen zeigte sich am Montagabend die SPÖ: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zufolge werde die SPÖ in den kommenden Tagen entscheiden, ob sie einen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz unterstützt. Ausgeschlossen sei auch nicht, wie Doskozil ebenfalls im „Report“-Interview sagte, dass die SPÖ vielleicht selbst einen Misstrauensantrag im Nationalrat einbringen wird. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ließ noch offen, ob die SPÖ die von Kurz angestrebte Regierung unterstützen oder einem Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung zustimmen würde.

Regierungskrise in Österreich: Eine Analyse von OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer:

Altbundespräsident Fischer: In dieser Form noch nie vorgekommen

Das Schwierigste an dieser Situation sei, dass die ÖVP-Regierung keine Mehrheit im Nationalrat habe, sagte Altbundespräsident Heinz Fischer in der ZIB2. Kurz könne sich nur auf 62 der 183 Nationalratsabgeordneten stützen, 121 seien nicht an auf seiner Seite. Damit könnte auch der angekündigte Misstrauensantrag im Nationalrat Erfolg haben.

Das „ist in dieser Form in der Geschichte der Zweiten Republik noch nie vorgekommen“, so Fischer. Dann müsste der Bundespräsident eine „geeignete Persönlichkeit“ mit der Regierungsbildung beauftragen, die dem Bundespräsidenten ein Kabinett vorschlägt. Dass er Übergangskanzler werden könnte, schloss Fischer aus.

