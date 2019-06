Kickl kann sich Türkis-Blau wieder vorstellen

Ein erstes Werbesujet der ÖVP zeigt, in welche Richtung die Mobilisierung gehen wird: die Warnung vor Rot-Blau. Den gemeinsamen Misstrauensantrag der beiden Parteien nutzt die ÖVP, um eine mögliche Koalition zu suggerieren.

Darauf hat nun FP-Klubchef Herbert Kickl auf Facebook reagiert. Es sei ganz einfach, schreibt er da an Sebastian Kurz: " Wenn Sie Angst vor Rot-Blau, haben, kann Ihnen geholfen werden. Wir gehen einfach den populären gemeinsamen Reformweg, den Sie vor Kurzem auf Druck der alten ÖVP verlassen haben, nach der Wahl weiter."

Das ist insofern überraschend, weil Kickl bisher seit der Aufkündigung der Regierung massive Kritik an Kurz übte. Kickl stellt allerdings Bedingungen: Die FPÖ solle wieder "alle ihre bisherigen Ressorts, in denen hervorragende Arbeit geleistet wurde" übernehmen. Er selbst möchte wieder Innenminister werden, er hätte in diesem Ressort noch "viel Positives" erledigen. Und Kickl ruft Kurz dazu auf, "weiterhin den blauen Wegweisern" zu folgen.

Vor allem ein Innenminister Kickl könnte für eine Neuauflage von Türkis-Blau die Gretchenfrage werden. Denn seine Absetzung war es, die schließlich den Ausschlag für Neuwahlen gab.

Kritik an der Kampagne

Der FP-Generalsekretär Christian Hafenecker reagierte verärgert auf das Kurz-Plakat, auf dem der Slogan "Rot-Blau hat bestimmt" zu lesen ist. "Denn es war Kurz selbst und seine schwarzen Gesellen, die diese erfolgreiche Reformregierung und damit verbunden viele notwendige und sinnvolle Maßnahmen für die Bevölkerung vorzeitig beendet haben", so Hafenecker in einer Aussendung. "Wenn Kurz nun meint, 'das Volk wird entscheiden', sollte er sich auch bewusst sein, dass sein egoistisches und machtversessenes Verhalten, das er mit dem Bruch der Koalition wieder einmal gezeigt hat, sicher nicht goutiert wird", zeigte sich Hafenecker überzeugt.