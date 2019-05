Kickl: "Enthüllungen, die Ibiza-Video verblassen lassen"

Auch zehn Tage nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos gehen die Spekulationen um die Urheber und Hintermänner der folgenschweren Aufnahmen weiter. Ex-Innenminister Herbert Kickl (FP) heizte gestern im Nationalrat die Gerüchteküche an.

Der Freiheitliche geht von Enthüllungen "in den kommenden Tagen und Wochen" aus, die das "Sittenbild des Ibiza-Videos erblassen lassen", so Kickl. Aus seiner Sicht hatte die ÖVP einen "offensichtlichen Drang", das Innenministerium in ihren Machtbereich zurückzubekommen, um "ein Leck zu schließen". Damit spielte Kickl auf angebliche Verwicklungen des Verfassungsschutzes (BVT) in die Video-Affäre an, wofür es jedoch keine Belege gibt. Die Staatsanwaltschaft Wien teilte gestern mit, dass in Bezug auf die Erstellung des Videos "in mehrere Richtungen ermittelt" wird.

Ibiza-Video mehrfach angeboten

Auf Auslieferung des FP-Abgeordneten Markus Tschank, der in fünf FP-nahen Vereinen tätig gewesen sein soll, wartet weiterhin die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Tschanks Immunität könnte frühestens nächste Woche aufgehoben werden, sagte der Obmann des Immunitätsausschusses, Klaus Feichtinger (SP), den OÖN. Gegen Johann Gudenus und weitere Personen prüft die WKStA einen Anfangsverdacht.

Offenbar wurde das Ibiza-Video vor seiner Veröffentlichung einer Reihe von Personen angeboten. Bereits im Sommer 2017 soll der Wiener Anwalt M. einem Strabag-Lobbyisten das Material gezeigt und dafür fünf Millionen Euro verlangt haben – der Lobbyist lehnte ab.

Am Ende soll ein deutscher Verein das Video um 600.000 Euro gekauft haben. Am Werk sollen neben M. der Münchner Detektiv H. sowie zwei Sicherheitsexperten gewesen sein. Das kolportierte Motiv: persönliche Rache und Abneigung gegen die freiheitliche Politik.

Bei der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen soll es sich um eine mehrsprachige bosnische Studentin der Agrarwissenschaften gehandelt haben, die für ihre schauspielerischen Leistungen 6000 bis 7000 Euro Tagesgage erhalten haben soll.

Der Anwalt von M., Richard Soyer, räumte inzwischen dessen Mitwirkung am Ibiza-Video ein. "Es handelte sich um ein zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt, bei dem investigativ-journalistische Wege beschritten wurden", so Soyer. Ein "verdeckter Kameraeinsatz" sei "zur Aufdeckung von Missständen zulässig und durch die Meinungsfreiheit geschützt". (rela)

