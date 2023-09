KI: Workshops, Servicestelle, Kennzeichnungspflicht

Hand in Hand mit der KI

Spätestens im kommenden Jahr soll der AI ("Artifical Intelligence") Act der EU in Kraft treten. Das Gesetzeswerk, an dessen finalen Details gearbeitet wird, soll den Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI) in der EU regeln und regulieren.

Österreich wolle darauf vorbereitet sein, sagt Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (VP). Er präsentierte gestern ein Maßnahmenpaket, das Österreich KI-fit machen soll. "Mir ist es wichtig, nicht auf den AI Act der EU zu warten, sondern bereits wertvolle Vorarbeit zu leisten", so Tursky.

Zu den gestern präsentierten Maßnahmen zählt unter anderem die Einrichtung einer KI-Servicestelle bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR). Diese soll Privatpersonen und Unternehmen als Anlaufstelle bei Fragen zum Einsatz von KI beispielsweise in Firmen dienen. Die Servicestelle soll in weiterer Folge zu einer Behörde für künstliche Intelligenz werden. Diese soll dann die Zertifizierung und Marktüberwachung von KI-Anwendungen organisieren – abhängig von den Regelungen im AI Act der EU.

Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky Bild: GEORG HOCHMUTH (APA)

Workshops für die Bevölkerung

Für öffentliche Stellen – darunter Schulen und Polizei – werde es Schulungen geben, kündigte Tursky an. Mit allgemein zugänglichen Workshops soll aber jeder in Österreich, der Interesse am Thema hat, die Möglichkeit bekommen, "KI-Basiswissen" zu erlangen.

Diese Workshops sollen im Rahmen der "Digitalen Kompetenzoffensive" der Bundesministerien stattfinden. Die ersten 800 Workshops in vielen Gemeinden Österreichs starten noch im Oktober. Tursky erhofft sich daraus gestärktes Vertrauen in neue Technologien sowie breiteres Wissen über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz.

Kommen wird auch eine Kennzeichnungspflicht für KI-Systeme, vorerst aber nur im öffentlichen Bereich. Noch dieses Jahr sollen alle KI-Systeme des Bundes verpflichtend gekennzeichnet werden. Das betrifft unter anderem Chatbots. Weitere Maßnahmen sind in allen Bereichen geplant, wenn die europäische Regelung vorliegt. "Dort, wo künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt und den Risikostufen des AI Acts entspricht, dort wird es Kennzeichnungen geben müssen", sagt Tursky.

Mit der Erstellung eines KI-Monitors werden zudem die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft, Unternehmen und Verbraucher untersucht. Die Daten des KI-Monitor werden öffentlich auf digitalaustria.gv.at

Überarbeitet wird auch die KI-Strategie des Bundes.

Kritik kam gestern von den Neos. Vorbereitungsarbeiten seien zwar gut, sagte Neos-Digitalisierungssprecher Douglas Hoyos. Dass Tursky aber eine Kennzeichnungspflicht einführe, bevor es dazu eine europaweite Regelung gibt, sei nicht sinnvoll.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.