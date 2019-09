Kettenreaktion nach Ibiza: Die Folgen in den Ländern

Einen Tag nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos zog VP-Obmann Sebastian Kurz die Reißleine, er stimmte seine Partei auf Neuwahlen ein. Das Beben in der Bundespolitik hat in der Folge auch in einigen Ländern Erschütterungen ausgelöst. Verbunden mit dem Kalkül, die Gunst der Stunde zu nutzen und vorzeitig zu den Urnen zu bitten.

Steiermark: Es war ein von FP-Landeschef Mario Kunasek Ende der Vorwoche angekündigter Neuwahlantrag, den Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (VP) aufgegriffen hat. Was vor allem dessen Koalitionspartner Michael Schickhofer (SP) kalt erwischt haben dürfte.

Mittlerweile ist die vor neun Jahren von Schützenhöfer mit seinem Vorgänger Franz Voves (SP) ausgerufene "Reformpartnerschaft" zerrüttet. Statt im Mai 2020 werden die Steirer dank schwarz-blau-grüner Allianz am 17. oder 24. November 2019 zur Wahl gebeten. Für den 2015 mit 28,6 Prozent knapp zweitplatzierten Schützenhöfer war die Verlockung stärker als das so oft beschworene Bündnis-Versprechen per Handschlag. Denn auch in den steirischen Umfragen wirkt der Kurz-Effekt. Die ÖVP lag jüngst um vier Punkte verbessert bei 33 Prozent, während die SPÖ mit 20 Prozent (2015: 29 Prozent) hinter die FPÖ gefallen ist.

Burgenland: Hans Peter Doskozil (SP) hat kaum länger als Kurz gebraucht, um seine Schlüsse zu ziehen. Drei Tage nach dem Ibiza-Video griff er eine VP-Anregung auf und fixierte – im Einvernehmen mit dem blauen Koalitionspartner Johann Tschürtz – vorgezogene Wahlen im Burgenland. Statt Ende Mai wird voraussichtlich am 26. Jänner gewählt. Doskozil träumt davon, die von Hans Niessl "geerbten" 41,9 Prozent wieder Richtung Absolute ausbauen zu können.

Vorarlberg: Im Gegensatz zum Bund waren im Ländle Wahlen im Herbst planmäßig fällig. Für Landeshauptmann Markus Wallner (VP) und seinen grünen Koalitionspartner Johannes Rauch ging es darum, eine völlige Überlagerung "ihrer" Wahl zu vermeiden. Was zum Termin am 13. Oktober statt am 22. September führte. In jüngsten Umfragen liegt Wallners VP mit 47 Prozent scharf an der Absoluten (2014: 41,8 Prozent). Während Blau 4,5 Punkte (von 23,4 Prozent) einbüßen würde. Ein ähnliches Minus wird den Grünen prophezeit, die vom Rekordwert 17,1 Prozent ausgehen.

Wien: Wien dürfte das einzige Bundesland sein, das 2020 planmäßig am Wahlkalender festhält und im Herbst zu den Urnen bittet. "Wien ist der Hort der Stabilität", hat Bürgermeister Michael Ludwig (SP) im Mai mit Blick auf Türkis-Blau ausgerufen. Für manche überraschend: Hat sich doch mit dem Ibiza-Video Heinz-Christian Strache (FP), sein Gegenüber im programmierten Bürgermeisterduell, selbst aus dem Spiel genommen. Doch gerade das dürfte entscheidend gewesen sein. Die stärkste Wahlkampfwaffe ist der Bürgermeister-Bonus. Ludwig hat nun mehr Zeit, an Statur zu gewinnen, während sich die FPÖ sammelt.

