Kern unterstützt Doskozil: "Er hat die besten Chancen"

Er ist der Überraschungsgast bei der "Freundschaft-Tour" von Vorsitz-Kandidat Hans Peter Doskozil: Donnerstagabend tritt der frühere SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern auf. Während sich alle anderen roten Alt-Kanzler im SPÖ-Führungsstreit hinter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gestellt hatten, hatte sich Kern bisher nicht öffentlich deklariert. Zumindest bis Mittwochmittag, ehe er ein Facebook-Posting absetzte.

"Mein wichtigstes Anliegen ist es, Blau-Schwarz zu verhindern", schrieb kern. "Ich meine, dass die SPÖ mit Hans Peter Doskozil die besten Chancen hat, dieses Ziel zu erreichen."

Babler integrieren

Er halte es aber auch für wichtig, Andreas Babler in das neue Team der SPÖ zu integrieren. Doskozils Aufgabe werde nach dem Sieg beim Parteitag sein, "ein Team zu leiten, dass die gesamte Breite der Partei repräsentiert und eine Bewegung zu formen, die so verlässlich wie leidenschaftlich für bessere Lebensverhältnisse in unserem Land sorgt."

Symbolträchtiger Ort

Am Montag hatte Doskozil in Ebelsberg Station gemacht, am Donnerstag geht es für ihn nach Neudörfl. Ein symbolträchtiger, historischer Ort, denn vor 149 Jahren wurde hier die Sozialdemokratie gegründet. Vor rund 400 Parteimitgliedern wird Kern mit Doskozil über aktuelle Herausforderungen der Wirtschafts- und Energiepolitik diskutieren, hieß es in der Einladung.

Autor Michael Schäfl Redakteur Politik Michael Schäfl