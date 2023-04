Kern: "Ich werde meinen Beitrag leisten, in welcher Form auch immer"

Wenn es nach dem Einladungstext gehen sollte, dann hätte der frühere Bundeskanzler Christian Kern (SP) am Mittwochabend über die Energie- und Klimakrise sprechen sollen, er war auf Einladung der SPÖ Perg nach Baumgartenberg gekommen. "Lasst uns sie doch erlösen" Doch gleich zu Beginn sprach er eine ganz andere Krise an, die der SPÖ. Ja, in der SPÖ sei eine chaotische Führungsdebatte ausgebrochen, doch es werde wieder Ruhe einkehren. Anders sei das in der Bundesregierung. Kanzler Karl