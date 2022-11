Keine "zu schwulen" Torjubel? FPÖ-Politiker und "Exxpress" fallen auf Satire herein

Dies berichtete der Kurier am Donnerstag online. Das Glasauge, ein Satiremagazin der deutschen Zeitung Welt, schrieb am Mittwoch über ein angebliches Verbot "zu schwuler" Torjubel. Aus Rücksicht auf das Gastgeberland habe die FIFA entschieden, dass Spieler nicht ausgelassen jubeln dürften. Denn dies sei für das islamische Land eben "zu schwul".

Der Artikel war klar als Satire gekennzeichnet. Redakteure des ÖVP-nahen Onlinemediums "Exxpress" dürften jedoch nicht genau genug hingesehen haben. So wurde die Nachricht vom Boulevardmedium weiterverbreitet. Auch die FPÖ-Abgeordnete Petra Steger dürfte die Nachricht wenig später ernst genommen haben. Die Sportsprecherin der Freiheitlichen bezog sich in einer Presseaussendung auf die Falschmeldung: "Heute lässt die FIFA wissen, dass die Spieler nach einem erzielten Tor nicht allzu ausgelassen mit ihren Teamkameraden jubeln sollen, da dies für die Kataris als "zu schwul" gelten könnte." Sie forderte, dass die internationale Sportwelt ein klares Statement bei der Fußball-WM in Katar setzen und die FIFA ein Machtwort gegenüber Katar sprechen müsse. Laut Kurier teilte zudem auch der ehemalige FPÖ-Chef Norbert Hofer den Artikel auf Facebook. Er schrieb dazu: "Ich werde kein Spiel dieser WM ansehen und bin mehr als unglücklich über eine derartige Fehlentscheidung beim Austragungsort eines so wichtigen Sportereignisses." Den Link zum Artikel hat Hofer demnach mittlerweile entfernt.

Das Gastgeberland steht aufgrund von Menschenrechtsverletzungen, wie einem gesetzlichen Verbot von Homosexualität, in der Kritik. Die Vergabe an Katar war zudem von Korruption begleitet. Zudem sollen tausende Gastarbeiter beim Bau der Infrastruktur ums Leben gekommen sein.