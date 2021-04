Keine weiteren Verschärfungen  Osten allein im Lockdown

Der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, Gerry Foitik, forderte gestern in einem Interview auf Ö3 einen harten Lockdown für vier bis sechs Wochen, um danach ein halbwegs normales Leben zu ermöglichen. Er reiht sich damit in die Riege der Experten ein, die in den vergangenen Tagen bezweifelten, ob der aktuelle Weg, nur den Osten in den Lockdown zu schicken, wirksam sei.

Die Bundesregierung setzt dennoch weiter auf regionale Maßnahmen zur Bekämpfung der dritten Corona-Welle. Verschärfungen abseits der drei Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland seien aktuell nicht geplant, betonten gestern Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) nach einem Treffen mit den Intensivmedizin-Koordinatoren der Länder. "Die Maßnahmen im Osten sind notwendig, die Maßnahmen in allen anderen Bundesländern sind adäquat und werden dort fortgesetzt", sagte Kurz. Die Situation sei aber sehr volatil, bei unvorhergesehenen Entwicklungen werde man reagieren.

Auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) glaubt, dass man es mit den derzeit geltenden Maßnahmen schaffen kann – obwohl die Lage "leider sehr ernst" sei. Es gebe bereits viele Vorschriften wie Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Gastronomie. Nun komme es darauf an, dass diese Vorgaben auch eingehalten werden, so Stelzer.

"Noch Kapazitäten"

Auf den Intensivstationen in den oberösterreichischen Spitälern werden derzeit 70 Patienten behandelt, vier davon bereits aus Niederösterreich. Oberösterreich werde selbstverständlich Patienten aus anderen Bundesländern aufnehmen, so lange man selbst die Versorgung unter Kontrolle habe, sagte Stelzer. Dies sei derzeit der Fall, obwohl die Situation natürlich nicht leicht sei.

Das bestätigte gestern auch Tilman Königswieser, Mitglied des Landes-Krisenstabes und Ärztlicher Direktor des Salzkammergut-Klinikums. Von den landesweit 250 Intubationsplätzen sind 100 für Covid-19-Patienten reserviert. 100 zusätzliche Plätze könnten bei Bedarf noch aufgebaut werden. "Alle Stationen der Krankenhäuser haben Kapazitäten auf den Intensivstationen frei", sagte Königswieser. 45 Prozent der Intensivpatienten gehören zur Altersgruppe der 65- bis 76-Jährigen. Die Verweildauer auf der Intensivstation sei inzwischen gesunken. Waren es mit Ausbruch der Pandemie noch durchschnittlich 14 Tage, seien es jetzt sieben bis zehn Tage.

Artikel von Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion w.braun@nachrichten.at