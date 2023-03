Keine Verschnaufpause für Rendi-Wagner

In der Bundes-SPÖ hatte man gehofft, dass ein positives Ergebnis von Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) in Kärnten wieder etwas Ruhe in die Partei bringen könnte. Mit derart schweren Verlusten hatte man nicht gerechnet. Die Personaldiskussionen rund um SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner sind nicht hilfreich: Bereits in Niederösterreich hatte die SPÖ Verluste verzeichnet, nun fielen sie in Kärnten noch höher aus. Dabei hatten die Landesparteien üblicherweise zugelegt, wenn die SPÖ im Bund in Opposition war.

Kaiser selbst wollte auf die Führungsdebatte nicht eingehen. "Glauben Sie mir, dass ich derzeit keine Lust habe, über unseren Bereich hinauszuschauen", sagte er auf die Frage, ob Rendi-Wagner an der Spitze bleibe. Aus Salzburg meldete sich SP-Chef David Egger, der die nächste Landtagswahl zu schlagen hat. Er forderte ein Ende des SP-Schlingerkurses in der Asyldebatte. Rendi-Wagner, die nach Klagenfurt gereist war, sah das Wahlergebnis "der Zeit geschuldet". Regierende Parteien würden überall Verluste einfahren. Zudem würden die internen Diskussionen dem Gegner nützen, sagte sie.

ZIB 1: Der SPÖ bleibt wohl angesichts des großen Verlusts die nächste innerparteiliche Führungs-Debatte nicht erspart.

In den Landtagswahlkampf hatte sich FP-Obmann Herbert Kickl, selbst gebürtiger Kärntner, stark eingebracht. Obwohl die Bundes-FP in Umfragen an der 30-Prozent-Marke kratzt, blieb sie in Kärnten als blauem Stammland deutlich darunter. In der FPÖ relativierte man das Ergebnis und verwies auf die Konkurrenz durch das Team Kärnten von Gerhard Köfer, die es im Bund nicht gebe.

In der ÖVP war die Begeisterung derart groß, dass Bundeskanzler Karl Nehammer nach Verkündung des Wahlergebnisses nach Klagenfurt aufbrach, um mit den Funktionären zu feiern. Offenbar sei die Performance auf Bundesebene doch nicht so schlecht, freute sich VP-General Christian Stocker.

Für den grünen Juniorpartner war die Wahl enttäuschend. Die Grünen hatten lange gebraucht, um in den Kärntner Landtag einzuziehen, 2018 schieden sie wieder aus. Die grüne Regierungsbeteiligung im Bund brachte in Kärnten keinen Aufwind. Bei den Neos war mit diesem Ausgang der Wahl gerechnet worden. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf Salzburg, wo die Neos mitregieren, doch auch hier ist die Zuversicht begrenzt. (gana)

