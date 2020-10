"Keine Symptome": Schallenberg im Homeoffice

Wie lange Schallenberg in Heimquarantäne bleiben müsse, sei noch unklar. Nach Bekanntwerden von dessen Infektion wurden am Wochenende auch sämtliche Regierungsmitglieder getestet – mit durchwegs negativen Ergebnissen.

Es wird vermutet, dass sich Schallenberg beim EU-Außenministerrat am vergangenen Montag in Luxemburg angesteckt hat. Wie das Ministerium bestätigte, nahmen Schallenberg und dessen belgische Amtskollegin Sophie Wilmes an einem informellen Frühstück mit dem saudiarabischen Außenminister teil. Wilmes machte am Samstag ihre Infektion publik. Als Vorsichtsmaßnahme ging daraufhin auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borell in Quarantäne.

