"Keine Prognosen"

Vor diesem Hintergrund wollte sich Kanzler Sebastian Kurz (VP) nicht festlegen, ob es vor Ostern weitere Lockerungen von Schutzmaßnahmen geben wird. Am Donnerstag hatte sich Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) "alarmiert" über Prognosen der Epidemiologen gezeigt – sie rechneten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 228 in der nächsten Woche. Kurz erklärte, er wolle nicht täglich über die Infektionszahlen philosophieren und für Verunsicherung sorgen. "Niemand kann eine Prognose abgeben." Man berate regelmäßig mit Experten und den Ländern. Wie es mit Gastronomie, Tourismus, Sport und der Kultur weitergeht, soll das nächste Mal am 15. März besprochen werden.

Vorarlberg soll ab 15. März zur Testregion für Gastro- und Kultur-Öffnungen werden, über die Bedingungen wird aber weiter verhandelt. "Wir sind in guter gemeinsamer Abstimmung", so Anschober.

