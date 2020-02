"Keine Geschäfte mit Airbus": Grüne wollen Eurofighter ausmustern

Der milliardenschwere Vergleich, mit dem sich der Luftfahrtkonzern Airbus in den USA und weiteren Staaten einen Prozess wegen Bestechung ersparen konnte, hat in Österreichs Regierung die Debatte um die Eurofighter neu entfacht.

Für die Grünen steht zwar gemäß Koalitionspakt außer Zweifel, dass in Österreich weiterhin die aktive Luftraumüberwachung zu garantieren sei, sagte deren Wehrsprecher David Stögmüller im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Die Variante, dass man womöglich mit modernisierten Eurofightern plant, ist für Stögmüller aber vom Tisch. Er könne sich "nicht vorstellen, mit Airbus weiter Geschäfte zu machen", verwies Stögmüller auf die US-Protokolle. Darin räumt der Konzern ein, 55,1 Millionen Euro, die beim Österreich-Deal für "politische Zuwendungen, Provisionen oder Vermittlungsgebühren" geflossen sind, nicht deklariert zu haben.

Weil bis zum Sommer ohnehin eine Entscheidung für die Nachfolge der veralteten Saab 105 ansteht, plädiert Stögmüller für eine "kosteneffiziente" Gesamtlösung. Für die 15 Eurofighter "würden jährlich 60 bis 65 Millionen Euro an Betriebskosten" anfallen. Dabei brauche das Bundesheer zur Luftraumüberwachung gar kein "millionenschweres Überschallgerät". Eine viel günstigere Alternative im Bereich von "vier bis fünf Millionen Euro" wäre es, etwa von Italien M346 Advanced Jet Trainer zu leasen. Die Grünen wollen nun mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) verhandeln, die sich zuletzt für alles offen zeigte.

Bei Airbus wies man am Dienstag Interpretionen zurück, wonach es bei den Angaben zu Österreich um Bestechung gegangen sei. Dieser Tatbestand sei von der US-Justiz gar nicht untersucht worden. Es sei lediglich um den Verstoß gegen Offenlegungspflichten gegangen.

Der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, sprach von einem "schwachen" Dementi. Man wisse, dass im Kaufvertrag "ein Teilbetrag von 183,4 Millionen Euro nicht für Flugzeuge", sondern für etwas anderes verwendet wurde, das von Anfang an geplant gewesen sei. Die Angabe, wonach die 55,1 Millionen an 14 Österreichs Behörden bestens bekannte Personen gegangen seien, erhärte ebenfalls den Betrugsverdacht. In München seien deshalb im Vorjahr zwei Airbus-Manager zu Haftstrafen wegen Untreue und der Konzern zu einer Geldstrafe von 81,25 Millionen Euro verurteilt worden.

Peschorn "versteht nicht", warum die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nach dreijährigen Ermittlungen kaum Fortschritte gemacht habe. Bei der WKStA blieb man wortkarg: Man ermittle gegen rund 60 Beschuldigte unter anderem wegen Betrug, Untreue, Geldwäscherei und Bestechung. (luc)

