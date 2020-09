Keine Freitagsgebete

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

In Oberösterreich wurden am Donnerstag 50 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Am Tag davor waren es 87 gewesen.Der Cluster um eine Moschee in Freistadt vergrößerte sich von 27 auf 33 Personen – neun Besucher und 24 Folgefälle. Die neuen Fälle seien bereits in Quarantäne, teilte der Krisenstab mit. Die Islamische Religionsgemeinde Oberösterreich setze präventiv die nächsten zwei Freitagsgebete aus, da vor allem zu Schulbeginn mit einigen Reiserückkehrern gerechnet wird, hieß es gestern.