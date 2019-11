Keine Einigung bei Asylwerbern in Lehre

Knackpunkt ist weiterhin, ob der im Raum stehende Abschiebestopp auch für Asylwerber, die jüngst einen rechtskräftig negativen Asylbescheid erhalten haben, gelten soll.

Diese Hürde soll nun in bilateralen Verhandlungen aus dem Weg geräumt werden. Am ehesten einig waren sich die verhandelnden Parteien am Dienstag darin, dass es in der Causa bald eine Lösung geben soll. Für das Innenministerium, das sich als Vermittlerin zwischen den Parlamentsparteien sieht, sind die Gespräche jedenfalls "recht gut" verlaufen.

ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos hätten sich darauf verständigt, weitere Details bilateral zu verhandeln. Die FPÖ nahm an dem Treffen gar nicht erst teil, sie spricht sich grundsätzlich gegen einen Abschiebestopp aus.