Keine Corona-Partys zu Ostern: Verwirrung um Minister-Erlass

Wenn die Regierungsspitze heute das Datum für die Öffnung der Geschäfte verkündet, will Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) die Aufmerksamkeit nutzen, um jene Verwirrung auszuräumen, die der sogenannte "Oster-Erlass" aus seinem Ressort am Wochenende gestiftet hat.

Er werde in einem Gesamterlass im Hinblick auf die bevorstehenden Osterfeiertage aufklären, "welche Verkehrsbeschränkungen bestehen" und was für externe und interne Veranstaltungen verboten sei, kündigte Anschober auf Twitter an. Nachsatz: "Sorry, Kritik verstanden."

Video: Matthias Westhoff (ORF) berichtet, ob es mittlerweile Klarheit über den "Oster-Erlass" gibt.

Stein des Anstoßes war der Passus, wonach keine Zusammenkünfte von mehr als fünf Personen in einem Raum erlaubt seien. Was die Frage aufwarf, ob zu Ostern Besuch erlaubt ist oder nicht, wenn etwa in einem Haushalt schon fünf Personen leben. Das Ministerium erklärte den damit verbundenen Appell, "heuer keine privaten Osterfeste" zu feiern, so: Die Formulierung bedeute nicht, dass zu Hause maximal fünf Personen zusammenkommen könnten, sondern zu den an einer Adresse gemeldeten Personen dürften höchstens fünf weitere Gäste von außerhalb hinzukommen.

Inhaltlich sollte der Erlass "vorrangig" das Vorgehen der Polizei "gegen Corona-Partys" klären. Denn so etwas wolle man "selbst mit Ostereiern nicht", sagte Clemens Auer, Sonderbeauftragter im Gesundheitsressort. Notwendig sei diese Sonderregelung, die bis Ostermontag gelten soll, weil bisher nur eine 100-Personen-Grenze in geschlossenen Räumen verordnet wurde.

Abschließend zu klären ist auch, welche Teilnehmerbeschränkungen für Hochzeiten und Begräbnisse gelten. An Trauerfeiern sollen insgesamt höchstens zehn Personen, an Hochzeiten maximal fünf Gäste teilnehmen, hieß es informell. Präzisieren will Innenminister Karl Nehammer (VP) die Antwort auf die heikle Frage, ob die Polizei künftig in Wohnungen Nachschau halten werde, ob die Höchstanzahl an Gästen eingehalten wird. Am Sonntag sagte Nehammer nur: "Die Polizei wird nichts tun, was gegen die Verfassung ist."

Für SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist der Schaden schon angerichtet. Es sei ein völlig überschießender Eingriff in Freiheitsrechte, "der Polizei Zutritt zum Schnüffeln in Privathaushalten" zu gewähren. Für FP-Klubchef Herbert Kickl ist der Erlass "ein Misstrauensvotum gegen die Bevölkerung" und ein "Aufruf zur Vernaderung im Geiste der Blockwart-Mentalität". Bei den Neos fühlt man sich an "chinesische Allmachtsfantasien" erinnert.