Kein Widerspruch zu Ladungsliste: Ibiza-U-Ausschuss kann starten

Start der ersten Tranche der Befragungen ist am 4. Juli, erste Auskunftspersonen sind die ehemaligen freiheitlichen Politiker und "Hauptdarsteller" des Ibiza-Videos, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus.

Auch prominente Unternehmer werden befragt

Die Liste sieht insgesamt zehn Sitzungstermine und die Einvernahme von 30 Personen vor. Darunter sind auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), FPÖ-Obmann Norbert Hofer, Minister des ehemaligen türkis-blauen Kabinetts und Vertreter der Ermittlungsbehörden. Vorgesehen ist auch die Befragung prominenter Unternehmer zu möglichen Parteispenden, sowie Persönlichkeiten aus der Glücksspielbranche in der Causa um mögliche Postenschacher.

Insgesamt 42 Termine

Der letzte Befragungstag vor der Sommerpause ist der 16. Juli. Insgesamt sind 42 Termine geplant, die voraussichtlich bis Mitte April 2021 reichen. Wo die Sitzungen stattfinden ist noch nicht fixiert. Wunsch der Opposition ist der Plenarsaal in der Hofburg, allerdings war auch von einer möglichen Abhaltung im Parlamentsgebäude am Stubenring die Rede. Die Entscheidung darüber soll in der kommenden Woche in einer Präsidiale gefällt werden.

Das ist die Ladungsliste:

4.6. Florian Klenk, Journalist; Heinz-Christian Strache, Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef; Johann Gudenus, ehem.FPÖ-Klubobmann

Florian Klenk, Journalist; Heinz-Christian Strache, Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef; Johann Gudenus, ehem.FPÖ-Klubobmann 5.6. Johann Graf, Eigentümer Novomatic AG; Heidi Goess-Horten, Palais Goëss-Horten GmbH; Gaston Glock, Geschäftsführer Glock GmbH

Johann Graf, Eigentümer Novomatic AG; Heidi Goess-Horten, Palais Goëss-Horten GmbH; Gaston Glock, Geschäftsführer Glock GmbH 9.6. Harald Neumann, ehem. Vorstandsvorsitzender Novomatic AG; Matthias Purkart, OStA WKStA; Alexander Merwald, Geschäftsführer Novo Equity GmbH

Harald Neumann, ehem. Vorstandsvorsitzender Novomatic AG; Matthias Purkart, OStA WKStA; Alexander Merwald, Geschäftsführer Novo Equity GmbH 10.6. Markus Tschank, ehem. Nationalrats-Abgeordneter (FPÖ); Alexander Labak, ehem. Generaldirektor CASAG; Dietmar Hoscher, ehem. Vorstandsdirektor CASAG

Markus Tschank, ehem. Nationalrats-Abgeordneter (FPÖ); Alexander Labak, ehem. Generaldirektor CASAG; Dietmar Hoscher, ehem. Vorstandsdirektor CASAG 24.6. Sebastian Kurz, Bundeskanzler (ÖVP); Thomas Schmid, Vorstand ÖBAG; Hartwig Löger, ehem. Finanzminister (ÖVP)

Sebastian Kurz, Bundeskanzler (ÖVP); Thomas Schmid, Vorstand ÖBAG; Hartwig Löger, ehem. Finanzminister (ÖVP) 25.6. Gernot Blümel, Finanzminister (ÖVP); Walter Rothesteiner, Aufsichtsratsvorsitzender CASAG; Bettina Glatz-Kremsner, Generaldirektorin CASAG

Gernot Blümel, Finanzminister (ÖVP); Walter Rothesteiner, Aufsichtsratsvorsitzender CASAG; Bettina Glatz-Kremsner, Generaldirektorin CASAG 1.7. Peter Sidlo, ehem. Finanzvorstand CASAG; Hubert Fuchs, ehem. Finanzstaatssekretär (FPÖ); Bernhard Krumpel, ehem. Leiter Konzernkommunikation Novomatic

Peter Sidlo, ehem. Finanzvorstand CASAG; Hubert Fuchs, ehem. Finanzstaatssekretär (FPÖ); Bernhard Krumpel, ehem. Leiter Konzernkommunikation Novomatic 2.7. Norbert Hofer, FPÖ-Bundesparteiobmann; Arnold Schiefer, Finanzvorstand ÖBB Holding AG; Markus Braun, Vorstand Sigma Investment AG

Norbert Hofer, FPÖ-Bundesparteiobmann; Arnold Schiefer, Finanzvorstand ÖBB Holding AG; Markus Braun, Vorstand Sigma Investment AG 15.7. Christian Pilnacek, Sektionschef Strafrecht BMJ; Johann Fuchs, OStA Wien; Christina Jilek, OStA/WKStA

Christian Pilnacek, Sektionschef Strafrecht BMJ; Johann Fuchs, OStA Wien; Christina Jilek, OStA/WKStA 16.7. Maria-Luisa Nittel, Leiterin der Staasanwaltschaft Wien; Gregor Adamovic, WKStA; Andreas Holzer, Leiter "Soko Tape"