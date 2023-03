"Kein Jubeljahr für Frauen in der Spitzenpolitik"

Vor allem in der Bundesregierung ist der Anteil an Ministerinnen zurückgegangen. Vor der jüngsten Regierungsumbildung lag der Frauenanteil in der Regierung bei 46,7 Prozent, nun sind es nur noch 35,7 Prozent. Rechnet man die Staatssekretärinnen mit ein, kommt man auf 44,4 Prozent. Österreich liegt damit über dem EU-Schnitt von 32,3 Prozent.

Verringert hat sich auch die Zahl von Frauen im Nationalrat von 76 auf 74 Abgeordnete. Der Frauenanteil beträgt damit 40,4 Prozent.

Oberösterreich ist Schlusslicht

Insgesamt gibt es auf Ebene der Länder 73 Regierungsposten, 28 davon sind mit Frauen besetzt. Am besten in den Landesregierungen vertreten sind Frauen in der Steiermark mit 50 Prozent, am schlechtesten in Oberösterreich mit 22,2 Prozent.

Gering bleibt der Anteil der Bürgermeisterinnen mit 10,4 Prozent. Knapp ein Viertel der Kommunalpolitiker sind Frauen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper