Kein Beschluss zu Erhöhung der Entwicklungshilfe

Es kam aber nicht dazu, wie der SPÖ-Parlamentsklub am Nachmittag gegenüber der APA feststellte. Das BMEIA führte auf APA-Anfrage "formelle Gründe" an, das Programm sei gar nicht zum Beschluss vorgelegt worden. Die soll aber beim Ministerrat in der nächsten Woche nachgeholt werden.

Im Vorfeld hatte der Leiter der Sektion Entwicklung im Außenministerium, Peter Huber, angekündigt: "Für humanitäre Hilfe und EZA steht so viel Geld wie nie zuvor zur Verfügung." Konkret würden die bilateralen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit (EZA) um 12 Mio. auf 137 Mio. Euro und die humanitäre Hilfe des Auslandskatastrophenfonds (AKF) um 20 Mio. auf 77,5 Mio. Euro anwachsen.

Die Quote für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) lag im Vorjahr bei 0,31 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) und damit weit vom 0,7-Prozent-Ziel entfernt. Das UNO-Nachhaltigkeitsziel werde weiter angestrebt, hatte Botschafter Huber am Dienstag im Gespräch mit Journalisten in Wien betont. Huber verwies auf das schwierige Umfeld, das seit 2019 im Entwicklungsbereich zu Rückschritten geführt habe. Die Covid-Pandemie, die Klimakrise und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine "haben das Ganze noch einmal verschärft". Eine Steigerung der EZA-Gelder sei in der aktuellen wirtschaftlichen Situation nicht allen EU-Ländern gelungen, manche haben Mittel auch einfach nur in Ukraine-Hilfe umgeschichtet.

Die Quote sei aber auch kein alleiniger Ausdruck für die Qualität der Hilfe, verwies Huber auf Erfolge in Projekten in den Bereichen Nachhaltigkeit, Landwirtschaft und die Stärkung von Frauen. Ein besonderer Fokus des Drei-Jahres-Programms liegt auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Migration.

Bei der Migration wurde erstmals eine Konditionalität eingeführt. Bei Verschlechterungen in der Zusammenarbeit können Änderungen der Finanzmittel möglich sein, heißt es. Als Drohkulisse will Huber diese Klausel aber nicht verstanden wissen. "Es ist keine Muss-, sondern eine Kann-Bestimmung", erklärte er. Er verwies gleichzeitig darauf, dass Österreich mit seinen geografischen Partnern eine gute Zusammenarbeit habe. Die Partnerschaft sei wichtig, um Erfolge zu erzielen und die Lebensgrundlage der Menschen zu verbessern.

Die Schwerpunktregionen bleiben weiterhin Subsahara-Afrika, Südosteuropa, Südkaukasus und die Palästinenser-Gebiete. In Bhutan werde Ende 2023 die Tätigkeit des Kooperationsbüros eingestellt, ergänzte Friedrich Stift, der Geschäftsführer der Austrian Development Agency (ADA).

Stift nannte Beispiele: Mit CARE werde etwa in Burkina Faso ein Women-Empowerment-Projekt umgesetzt, bei dem Frauen medizinischen und psychologischen Beistand bekommen und auch Hilfe für eine eigene wirtschaftliche Tätigkeit. Zusammen mit dem Institut für Nachhaltige Technologien (AEE) wird im südlichen Afrika Solarenergie erzeugt und Männer sowie Frauen werden entsprechend ausgebildet. In Armenien werden junge Landwirte unterstützt, nachhaltig und biologisch anzubauen und Produkte wie etwa getrocknete Früchte oder Honig zu vermarkten.