Kein Auftritt für Mückstein bei EU-Sozialgipfel, Kurz nimmt Kocher mit

Für den neuen Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wäre es eine Gelegenheit gewesen, die Politik auch auf europäischer Ebene kennenzulernen: Heute startet in Porto der EU-Sozialgipfel der Staats- und Regierungschefs mit den Sozialpartnern. Das Treffen in Portugal ist der erste große physische Gipfel seit Dezember des Vorjahres.

Doch der Quereinsteiger bleibt in Wien. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) nimmt seinen Arbeitsminister Martin Kocher mit.

In der SPÖ hat das heftige Kritik ausgelöst. Gestern sprach Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch von einer "unfassbaren Vorgangsweise", dass der Sozialminister beim Gipfel, wo es "um europaweite Armutsbekämpfung und entscheidende Sozialthemen geht", nicht dabei ist.

Mückstein selbst wollte sich auf OÖNachrichten-Anfrage nicht zur verpassten Chance äußern. Im Ressort wurde lediglich darauf verwiesen, dass die Zusammenstellung der Delegation dem Kanzler obliege. Mückstein würde die Gelegenheit nutzen, um "seine eigenen Schwerpunkte in der Sozialpolitik" zu setzen. Auch der grüne Vizekanzler Werner Kogler beantwortete eine Anfrage gleichlautend.

Nur hinter vorgehaltener Hand war in der Partei zu hören, dass das Vorgehen "nicht optimal" sei.

Im Kanzleramt wollte man von einem Ausbremsen Mücksteins nichts wissen. Es handle sich um ein informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs und kein Sozialminister-Treffen. Die Delegationen würden an Workshops teilnehmen, Österreich an einem zum Thema "Arbeit" – daher sei der Arbeitsminister logische Begleitung.

Post von grünen Ministern

Die angekündigte Schwerpunktsetzung kommunizierte Mückstein in einem gemeinsamen Brief mit anderen grünen EU-Ministern aus dem Bereich Soziales an die Gipfelteilnehmer. Darin pochen sie unter anderem auf die EU-Mindestlohn-Richtlinie und erinnern an das Ziel, Obdachlosigkeit in der EU bis 2030 zu beenden.

Immerhin teilen die Unterzeichner Mücksteins Schicksal: Auch von ihnen ist niemand in Porto.