Warum Karoline Edtstadlers Rückzug eine Flucht nach vorne ist

Am Ende war es kein Abschied unter engen Freunden. Am Samstag hat Europaministerin Karoline Edtstadler Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) darüber informiert, dass sie der Spitzenpolitik den Rücken kehren werde. Sie werde zwar Nationalratsabgeordnete bleiben, als Ministerin stehe sie aber nicht zur Verfügung, teilte die 43-Jährige mit. Sie werde beim Aufbau einer Anwaltskanzlei in Salzburg dabei sein.