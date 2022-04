Kassenstellen sollen für Ärzte attraktiver werden

Er will entweder Ärzte im Kassensystem oder reine Privatärzte. Die Ärztekammer lehnt das ab. Jetzt wird der Ruf nach Reformen lauter.

Am Donnerstag versprach ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer flexiblere Verträge für die Kassenärzte. "Das Vertragsarztsystem funktioniert sehr gut", sagte er, man wolle es aber weiter verbessern. Weil das Interesse an Einzelordinationen abnehme und die neue Generation an Ärzten lieber in Teams arbeite, biete man flexible Vertragsmodelle an, etwa mit der Teilung von Kassenstellen, durch Gruppenpraxen und Primärversorgungseinheiten.

"Susi-Sorglos-Paket für Ärzte"

Außerdem wolle man jüngere Medizinerinnen und Mediziner dazu bewegen, einen Kassenvertrag zu übernehmen. Da viele das unternehmerische Risiko scheuen, soll es Hilfe bei der Ordinationsgründung geben. Wurzer versprach ein "Susi-Sorglos-Paket": "Das soll Ärztinnen und Ärzten entgegenkommen, indem sie Leistungen wie Terminmanagement oder EDV auslagern können. Sie können sich ganz der Medizin widmen."

Faktum ist: Die Zahl der Kassenverträge stagnierte von 2009 bis 2019 bei den Allgemeinmedizinern, bei den Fachärzten ging sie um sechs Prozent zurück – bei einem Bevölkerungszuwachs von sechs Prozent. Die Zahl der Wahlarztpraxen stieg hingegen bei Allgemeinmedizinern um 42 Prozent, bei Fachärzten um 38 Prozent.

Die ÖGK gab für Vertragsärzte im Jahr 2020 rund 2,26 Milliarden Euro aus, während für Wahlarztleistungen 145,5 Millionen Euro an die Patienten rückerstattet wurden – das sind 6,44 Prozent.