Innenminister Gerhard Karner (VP) hat am Dienstagabend im ZiB2-Interview mit seiner Einschätzung der höchstgerichtlichen Entscheidung im Fall Tina aufhorchen lassen. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat die im Jänner 2021 erfolgte Abschiebung des georgischen Mädchens als rechtswidrig eingestuft. Die Frage könne man "so und so interpretieren", das Höchstgericht habe gesagt, "dass beide Entscheidungen möglich waren" – also für und gegen die Abschiebung, argumentierte Karner.