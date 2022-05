Karners "Aktion scharf" gegen illegale Migration

In Österreich ist die Zahl der Asylanträge im ersten Quartal mit 11.000 im Vorjahresvergleich um 115 Prozent gestiegen. Innenminister Gerhard Karner (VP) vermutet dahinter das Kalkül von Schleppern, die kriegsbedingte Fluchtbewegung aus der Ukraine für "ihr mieses Geschäft" nutzen zu können. Bis dato wurden 66.000 Menschen aus der Ukraine, die in der EU einen Sonderstatus genießen, in Österreich registriert.

Um daneben "Asyl-Missbrauch" einzudämmen, sei am Montag eine "Aktion scharf" angelaufen. Insgesamt 1400 Polizisten vom Bundesamt für Fremdenwesen bis zur Zollfahndung und Finanzpolizei sollen in den nächsten Wochen im ganzen Land bei 300 Planquadrat-Aktionen zum Einsatz kommen, sagte Karner vor Journalisten. Verstärkte Kontrollen soll es auf Autobahnen und anderen hochrangigen Straßen sowie in Zügen geben. Wobei es im Grenzgebiet zu Ungarn besonders viele Aufgriffe gebe.

Man müsse "klare Grenzen" zwischen jenen, die Hilfe brauchen und jenen, die "unser System ausnützen" wollen, ziehen, sagte Karner. Aktuell seien unter den Top-Fünf-Herkunftsländern mit Indien, der Türkei und Tunesien drei Staaten, deren Bürger in Österreich nur in sehr seltenen Fällen Aussicht auf Asyl hätten.

Eine Priorität sieht der Innenminister in den Schleppern selbst, von denen man in den ersten drei Monaten bereits 123 aufgegriffen habe. Im gesamten Vorjahr waren es 400. Im Hinblick auf illegalen Menschenhandel soll es auch im Rotlichtmilieu verstärkte Kontrollen geben. Ähnliches gelte für Schwarzarbeit etwa auf Baustellen. Vor allem in privaten Quartieren werde auch der Missbrauch von Sozialleistungen kontrolliert. Im Zuge dessen seien im ersten Quartal 200.000 Euro an Grundversorgungsmitteln zurückgefordert worden.

Kritik der FPÖ

Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Vorgehens von Karner kam von FP-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer. Seit die ÖVP wieder die Verantwortung im Innenministerium habe, steige die Migration wieder rasant an, alleine im Vorjahr um 170 Prozent. Zu Karners Aktion passe das Sprichwort "Am Abend wird der Faule fleißig". Die einzig effiziente Maßnahme wäre es für Amesbauer, "illegal Einreisende an den Grenzen abzuweisen".