Karner will Lügen "der Schleppermafia enttarnen"

Vor einer Polizeikontrolle versuchte ein Schlepper am Samstag bei Kittsee im Burgenland zu fliehen. Der Kastenwagen überschlug sich. 17 Personen, darunter vier Minderjährige und 13 Männer, wurden verletzt. Zwei Männer und eine Frau starben noch an der Unfallstelle. Die drei toten Flüchtlinge wurden obduziert, ein Ergebnis dürfte heute vorliegen.

Auch die Identität der Flüchtlinge, die keine Ausweispapiere bei sich hatten, könnte dann geklärt sein. Der mutmaßliche Schlepper, ein dreißigjähriger Russe, konnte festgenommen werden. Er befindet sich weiter in U-Haft in der Justizanstalt Eisenstadt. Gegen den Mann, der über einen französischen Aufenthaltstitel verfügt, wird wegen Schlepperei in einer kriminellen Vereinigung sowie mehrfacher fahrlässiger Tötung und Körperverletzung unter besonders gefährlichen Verhältnissen ermittelt. Der Unfall habe gezeigt, wie brutal und gnadenlos die "Schlepper Mafia" agiere, sagte Innenminister Gerhard Karner (VP) gestern. Deshalb sei es wichtig, dass konsequent gehandelt werde, sowohl an der österreichischen Grenze gemeinsam mit Kollegen in Ungarn als auch auf europäischer Ebene.

"Gegengeschichte erzählen"

Menschen, die sich in die Hände von Schleppern begeben, würden leiden: "Weil sie viel Geld zahlen und weil sie mit dem Leben bedroht sind", so der Innenminister. Die Schlepper würden den Menschen etwas "vorgaukeln", die Politik müsse "die Gegengeschichte zur Mafia erzählen", noch bevor die Flüchtlinge sich auf die riskante Reise machen. Deshalb soll laut Innenministerium die Social-Media-Kampagne, die vor den Gefahren der illegalen Migration warnt, auf weitere Herkunftsstaaten ausgedehnt und laufend adaptiert werden.