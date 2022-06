Karner-Vorstoß für Asylzentren außerhalb der EU

"Es wäre eine gute Lösung, künftig Migranten von der EU in Drittstaaten zurückzuschicken und dort ihre Asylanträge prüfen zu lassen", sagte Karner der deutschen Zeitung "Die Welt".

Die Drittstaaten sollten wirtschaftlich unterstützt werden, so Karner. "Wer nicht schutzberechtigt ist, muss wieder in sein Herkunftsland zurückkehren. Wer Anspruch auf Asyl hat, bekommt Schutz in der EU. Dazu müssten aber einige europäische Gesetze geändert werden und klar muss auch sein: Diese Lösung kann nur kommen, wenn alle EU-Länder zustimmen", sagt Karner.

Die Idee von Asylzentren in Drittstaaten ist nicht neu, ähnliche Vorschläge hat es bereits in der Vergangenheit von europäischen Ländern gegeben. Bisher hat sich jedoch keiner der Drittstaaten bereit erklärt, diese Asylzentren einzurichten. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) kommentierte Karners Vorstoß zurückhaltend: Österreich sei an internationale Verträge gebunden: "Wir haben uns dazu bekannt, dass wir Menschen, die bei uns Schutz suchen, diesen Schutz auch gewähren."