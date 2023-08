Karner vereinbarte in Moldau Kooperationen im Bereich Grenzschutz

Illegaler Waffenschmuggel könne vor allem durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch in einer Nachkriegsordnung zu einer große Herausforderung für die Sicherheit in Europa werden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. "Darum werden wir vor allem Know-how austauschen", wurde Karner darin zitiert. In Konflikten werde oftmals eine große Zahl von Waffen freigesetzt, "die dann der organisierten Kriminalität in die Hände fallen", hieß es in der Mitteilung weiter. "Um dies zu verhindern, braucht es die volle Unterstützung der Republik Moldau beim Grenzschutz." Die entsprechende Sondereinheit der Republik Moldau werde daher in Zukunft im Bereich Ausbildung mit Know-how vom Einsatzkommando Cobra unterstützt. Neben Terminen mit seinem Amtskollegen Efros war für Karner auch ein Lokalaugenschein an der Grenze zur Ukraine geplant, hatte es bereits im Vorfeld vom Innenministerium gegenüber der APA geheißen.

Der Militäroffizier Efros ist erst seit zwei Wochen als moldauischer Innenminister im Amt. Seine Vorgängerin Ana Revenco hatte ihre Funktion nach einer tödlichen Schießerei am Flughafen der Hauptstadt Chisinau aufgegeben müssen. Ende Juni hatte ein 43-jähriger Tadschike zwei Sicherheitsbeamte erschossen und einen Zivilisten durch Schüsse verletzt, nachdem ihm die Einreise verweigert worden war. Der Tadschike erlag später den Verletzungen, die er im Zuge der Schießerei erlitten hatte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper