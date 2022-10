Karner auf der Suche nach weiteren Zeltplätzen

Von "Herumlungern", wie zuletzt in einem Interview, wollte Innenminister Gerhard Karner (VP) gestern in einer Pressekonferenz dann doch nicht sprechen: Mit der Errichtung von Zelten solle verhindert werden, "dass junge Männer, die praktisch keine Chance auf Asyl haben, auf Stadtplätzen, vor Schulen oder Kindergärten herumsitzen", so seine Formulierung.