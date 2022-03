Umfrage-Affäre: Karmasin wurde festgenommen

Gegenüber der Presse online hat die WKStA die Festnahme bestätigt, denn es bestehe „Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr“. Karmasin spielt eine zentrale Rolle in der Inseraten- und Umfrageaffäre, die zum Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler und umfangreiche Ermittlungen im VP-Umfeld geführt hat. Karmasin soll mit ihrer früheren Assistentin Sabine Beinschab jene Aufträge und Umfragen von Finanzministerium und Mediengruppe Österreich vermittelt haben, die nun Gegenstand der Ermittlungen sind. Sie sollen über das Ministerium abgerechnet worden sein, seien aber letztlich der ÖVP zugutegekommen. Die Umfragewerte wurden frisiert und über „Österreich“ veröffentlicht. All das sei begleitet worden von einem großen Inseratenaufkommen worden, so die Vorwürfe.

Aktuelle Ermittlungsergebnisse sollen die Meinungsforscherin stärker belastet haben. So wirft Beinschab in ihrer umfangreichen Aussage der Ex-Ministerin vor, in ihrer aktiven Zeit als Politikerin Provision für vermittelte Aufträge aus anderen Ministerien verlangt haben. Für Regierungsmitglieder besteht allerdings ein Erwerbsverbot.

Zudem soll es schon vor 2017 mit Heute und der SPÖ ein Modell der Umfragemanipulation durchgeführt worden sein. Dies wird von allen Beteiligten bestritten.