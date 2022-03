Was selbst den später jeweils wegen eines Korruptionsdelikts verurteilten Ex-Ministern Karl-Heinz Grasser (nicht rechtskräftig) und Ernst Strasser (beide VP) erspart geblieben ist, musste Sophie Karmasin am Freitag über sich ergehen lassen. Die ehemalige Familienministerin (VP) wurde auf Beschluss des Wiener Landesgerichts für Strafsachen in Untersuchungshaft genommen.