Karas unterstützt Van der Bellen

Ob Karas selbst kandidieren würde, wenn Van der Bellen nicht mehr antreten sollte, ließ er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag offen. "Besorgt" zeigte sich der ÖVP-Politiker über den Vertrauensverlust in die Politik angesichts der Korruptionsaffären.

Er habe Van der Bellen schon 2016 unterstützt und diese Entscheidung habe sich als richtig erwiesen. Er arbeite sehr respektvoll mit dem amtierenden Bundespräsidenten zusammen, betonte Karas, und würde ihn deshalb immer unterstützen. Auf die Frage, ob er, Karas, kandidieren würde, wenn Van der Bellen nicht mehr antreten sollte, ging der Vizepräsident des EU-Parlaments nicht direkt ein. Dazu erklärte er nur, dass er aus Respekt vor dem Amt und vor Van der Bellen keinen Vorwahlkampf beginnen werde.

"Besorgt" zeigte sich Karas angesichts der Korruptionsvorwürfe, weil der Vertrauensverlust in die Politik stark gesunken sei und die Debatte zunehmen auf das Strafrecht reduziert werde. Er betonte, dass die politische Verantwortung mehr sei als die strafrechtliche. Und konkret zu den Vorwürfen gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein Umfeld sagte der ÖVP-Politiker: "Ich entschuldige gar nichts". Notwendig sei ein "Reinigungsprozess", der aber nicht nur eine Person oder Partei betreffe. Es gehe nicht um einzelne Personen, sondern um die Bekämpfung von Fehlentwicklungen. Es gehe darum, Vertrauen zurückzugewinnen einen Grundkonsens zu schaffen und die liberale Demokratie zu stärken, damit diese ihre Aufgabe erfüllen könne und nicht gefährdet werde.

An einen Austritt aus der ÖVP denkt Karas trotz der Gründung seines überparteilichen Bürgerforums nicht. "Mit Austritten oder Eintritten löse ich kein Problem." Partei ergreife er für die liberale Demokratie, betonte Karas.