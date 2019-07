Karas gibt Delegationsleitung im EU-Parlament ab

477 von 751 EU-Abgeordneten haben am Mittwoch Othmar Karas (VP) zum Vizepräsidenten des EU-Parlaments gewählt. Das sei "fast eine Dreiviertelmehrheit", ist Karas stolz. Dies sei auch eine Bestätigung für seine "überparteiliche Arbeit", so der Langzeit-EU-Mandatar der Volkspartei.

Diesen großen Vertrauensbeweis nannte Karas gestern in der ORF-Sendung "Hohes Haus" auch als Grund dafür, warum er nun früher als vereinbart die "parteipolitische Funktion" des ÖVP-Delegationsvorsitzenden im EU-Parlament zurücklegen werde. Der Wechsel soll in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Karas kündigte an, "für einen geordneten Übergang zu sorgen". Er war schon in der vergangenen Legislaturperiode Delegationsvorsitzender der ÖVP im EU-Parlament.

Vorsitz auf Abruf

Eigentlich war partei-intern geplant, dass Karas – er war Spitzenkandidat der ÖVP bei der EU-Wahl am 26. Mai – ein Jahr lang den ÖVP-Fraktionsvorsitz behalten soll, ehe er ihn 2020 für die folgenden vier Jahre an die Listenzweite Karoline Edtstadler abtritt. Edtstadler ist derzeit erste stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

> Video: Karas gibt Leitung der ÖVP-Delegation ab

Die Ex-Staatssekretärin aus Salzburg hatte bei der EU-Wahl mehr Vorzugsstimmen als Karas erhalten und gilt als Kandidatin des Kurz-Lagers innerhalb der ÖVP. Karas hingegen war einer, der sich von ÖVP-Chef Sebastian Kurz nicht gängeln lassen wollte. Der 61-jährige Karas ist der älteste der österreichischen EU-Abgeordneten, und er ist auch jener mit der meisten Erfahrung bzw. Dienstzeit im EU-Parlament – seit 1999 ist er Mandatar.

Neben Edtstadler ist derzeit die Oberösterreicherin Angelika Winzig die zweite stellvertretende Vorsitzende in der VP-Fraktion im EU-Parlament.