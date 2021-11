Die Bundesverfassung, sagte Alexander Schallenberg beim Amtsantritt, "kennt den Begriff des Schattenkanzlers nicht." Damit wollte der 51-jährige Diplomat der Vermutung entgegentreten, er sei eine Marionette an den Fäden von Sebastian Kurz. Dieser, in jungen Jahren bereits zwei Mal Ex-Regierungschef, betont bei jeder Gelegenheit: "Ich bin kein Schattenkanzler." Umfragen deuten an, dass der Volkspartei ein Kurz in Hochform fehlt. 23 Prozent gibt ihr die jüngste Umfrage. Das wäre weit unter dem