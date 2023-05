Kanzler und EU-Kommissar im Clinch

Nehammer sprach sich in seiner Rede gegen Zentralismus und für Vielfalt in der EU aus. "Wir werden niemals in einem schablonenhaften System wie die Vereinigten Staaten zusammenpassen", sagte der Kanzler. Er sei auch gegen mehr Mehrheitsentscheidungen.

EU-Kommissar Johannes Hahn forderte dagegen einen "stärkeren Zug zum Tor" für europäische Lösungen. Die Staats- und Regierungschefs seien zu zögerlich, etwa bei Migration, Klima und Sicherheitspolitik. "Die nationalen Vertreter im europäischen Fußballteam sind sehr darauf konzentriert, defensiv zu spielen", sagte der Budgetkommissar in Richtung seines Parteifreunds Nehammer.

