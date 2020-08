Kanzler-Rede zur aktuellen Lage am Freitag

Nach den - abseits von Corona - politisch recht ruhigen Sommermonaten geht es nun wieder richtig los. Erwartet wird, dass Kurz bei seiner Rede am Freitag einige inhaltliche Pflöcke einschlägt, welche Themen die türkis-grüne Koalition im Herbst angehen will. Auch die Lehren aus der Corona-Krise dürfte der Kanzler ansprechen. Die Regierung war zuletzt mit zunehmender Kritik an ihrem Corona-Management konfrontiert. In Umfragen liegt Kurz' ÖVP freilich nach wie vor über 40 Prozent.

Im Sommer hat Kurz Zeit in Gespräche abseits des sonst oft hektischen politischen Alltags investiert, teilte das Kanzleramt mit. So lud Kurz demnach den Genetiker Josef Penninger zu einem Austausch, um sich über den aktuellen Stand der Corona-Impfstoff- und Medikamentenforschung zu informieren. Kurz telefonierte auch mit dem israelischen Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari ("Eine kurze Geschichte der Menschheit") und sprach mit dem Philosophen und Kulturpublizisten Konrad Paul Liessmann.

Aus dem Wirtschaftsbereich waren etwa Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka, voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner, Andritz-CEO Wolfgang Leitner, Boehringer Ingelheim-Generaldirektor Philipp Lattorff, Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner und die Österreich-Chefs von Google, Microsoft und Apple sowie Vertreter der Energie- und Telekommunikationsbranche im Kanzleramt zu Gast.

Kurz, dem immer wieder vorgeworfen wird, die Sozialpartnerschaft lieber links liegen zu lassen, lud außerdem ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer zu einem zünftigen Austausch bei einem Krügerl Bier ins Schweizerhaus im Wiener Prater, im Fokus seien Corona, Wirtschaft und Arbeit gestanden.

