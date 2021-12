Die türkise Rückwand mit dem Logo der neuen Volkspartei, die Fahnen links und rechts, das Pult mit dem Mikrofon davor: Das Setting im Presseraum der Politischen Akademie der ÖVP war gestern um 11.30 Uhr exakt das gleiche wie 24 Stunden davor. In der Partei und der türkisen Regierungsmannschaft hat sich nach der Rücktrittsrede von Sebastian Kurz am Donnerstag über Nacht aber fast alles geändert. Die VP-Landeshauptleute hatten die Entscheidung des Parteivorstands in stundenlangen nächtlichen