Bei der Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober hat die Volkspartei mangels eines eigenen Kandidaten nichts zu gewinnen oder zu verlieren. Um viel geht es für sie aber zwei Wochen vor dieser bundesweiten Wahl: Am 25. September wird in Tirol der Landtag neu gewählt – und auch die Niederösterreich-Wahl im Frühjahr bereitet schwarzen Strategen Kopfzerbrechen. Ein Ausblick auf schwierige Zeiten für die Kanzlerpartei.