Kanzler Nehammer im U-Ausschuss: Kleine Tricks und große Blockaden

Fast fünf Stunden verbrachte Bundeskanzler Karl Nehammer am Mittwoch als erster Zeuge im Untersuchungsausschuss zu mutmaßlicher VP-Korruption. Doch die Zeit, in der Nehammer über seine Wahrnehmungen als VP-Generalsekretär (zwei Jahre ab Jänner 2018) und danach bis Ende 2021 als Innenminister Auskunft gab, konnte man fast in wenigen Minuten bemessen.