Kanzler ist wieder krank: TV-Auftritt verschoben

Schon am Sonntag in der Vorwoche hatte Kurz kurzfristig seinen Besuch bei den Salzburger Festspielen samt Empfang von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen absagen müssen. Erst am Mittwoch beim Sommer-Ministerrat war er von seiner Sommergrippe wieder weitgehend erholt. Auch Donnerstagabend, bei einem Besuch in Oberösterreich, zeigte sich Kurz noch fit.

Eine Corona-Infektion sei auszuschließen, hieß es gestern aus dem Kanzleramt, ein aktueller Test des doppelt Geimpften sei neuerlich negativ ausgefallen.

Die Terminsuche für ein Nachholen des TV-Auftritts gestaltet sich etwas schwierig: Kurz steht vor einem Urlaub, am 27. August findet der türkise Parteitag statt. Es soll aber noch im August einen Termin geben, so Kurz’ Büro.