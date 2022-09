Kandidaten-Rekord bei Hofburg-Wahl: Auch Schuhfabrikant Staudinger ist fix

Damit gibt es (so weit bisher bekannt) sechs Mitbewerber bei der Wiederkandidatur von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Insgesamt sieben Kandidaten - es sind diesmal ausschließlich Männer - standen noch nie zur Wahl. Staudinger hat, wie eine Sprecherin der APA berichtete, "wesentlich mehr als 6.000 Unterstützungserklärungen bekommen". Das Team sei noch beim Zählen, die genaue Zahl werde man erst knapp vor der Abgabe bei der Wahlbehörde wissen. Der 69-jährige "Schuhrebell" will die Themen Armut und Natur in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes rücken - und als "Gewissen der Politik eine laute Stimme" sein.

Die für Privatpersonen ohne Parteistruktur im Hintergrund doch recht hohe 6.000er-Hürde hat Staudinger dank seiner Bekanntheit geschafft - die der Gründer des "Waldviertler Schuh"-Unternehmens GEA mit seinem öffentlichen Konflikt mit der Finanzmarktaufsicht über die Crowdfunding-Finanzierung erlangte.

Staudinger wird seine Unterstützungserklärungen am Freitag bei der Bundeswahlbehörde abgeben - um 14 Uhr, knapp vor Einreichschluss. Wer am 9. Oktober am Stimmzettel stehen will, muss bis Freitag 17 Uhr den (mit 6.000 Unterschriften unterstützten) Wahlvorschlag und 3.600 Euro Kostenbeitrag abliefern.

Ausständig ist noch der Wahlvorschlag des amtierenden Präsidenten. Dass Van der Bellen genug Unterstützer seiner Wiederkandidatur findet, ist freilich höchst wahrscheinlich; wie viele es sind, wird am Freitag (bei der Einreichung) bekannt gegeben.

Bereits die Kandidatur eingereicht haben Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny (etwas mehr als 6.000 Unterschriften), der frühere FPÖ- und BZÖ-Politiker und jetzige Blogger Gerald Grosz (mehr als 9.000), der von der FPÖ nominierte Volksanwalt Walter Rosenkranz (18.500) sowie MFG-Chef Michael Brunner (rund 15.000). Am Donnerstag hat Rechtsanwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin (er meldete zuletzt 18.000 Unterschriften) den Termin bei der Wahlbehörde.

Die Anzahl der Unterstützungserklärungen beruht auf Angaben der Kandidaten selbst. Offiziell bestätigt wird sie nie. Denn die Bundeswahlbehörde zählt die Unterschriften nicht vollständig aus. Sie überprüft lediglich, ob laut Bundespräsidentenwahlgesetz erforderlichen 6.000 erreicht wurden. Denn seit 1998 ist die Anzahl der Unterschriften irrelevant. Denn nunmehr werden die Bewerber dem Alphabet nach am Stimmzettel gereiht. Kommt nicht überraschend ein Wahlvorschlag dazu, ist die Reihung heuer: Brunner, Grosz, Rosenkranz, Staudinger, Van der Bellen, Wallentin, Wlazny.

Sieben Kandidaten sind ein Rekord

Der Kandidatenrekord ist damit jedenfalls geschafft. Bisher lag dieser bei sechs Bewerbern - die es bei Van der Bellens erster Kür im Jahr 2016 und gleich bei der ersten Volkswahl 1951 gab. Damals wie auch 2016 fiel die definitive Entscheidung erst in der Stichwahl. Je mehr Bewerber es gibt, umso unwahrscheinlicher ist es, dass einer von ihnen die für die Wahl nötigen mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann.

Experten gehen nicht von Stichwahl aus

Heuer gehen die meisten Meinungsforscher allerdings trotz Rekordstimmzettels davon aus, dass es nicht zur Stichwahl kommen wird. In den Umfragen liegt Van der Bellen konstant deutlich über 50 Prozent. Und unter den Bewerbern findet sich (mit Walter Rosenkranz von der FPÖ) nur ein Kandidat, der von einer Parlamentspartei nominiert wurde - und somit auf deren österreichweite Mobilisierungskraft hoffen kann.

Eine so große Zurückhaltung der Parlamentsparteien ist für Bundespräsidentenwahlen relativ ungewöhnlich. Überhaupt noch nie war es bisher der Fall, dass kein Bewerber im Rennen ist, der aus den Reihen von SPÖ oder ÖVP stammt oder zumindest von einer der beiden Traditionsparteien nominiert wurde.

Keine Frau auf dem Stimmzettel

Ebenfalls gar nicht vertreten sind auf dem Stimmzettel heuer die Frauen. Das war bei den sechs Wahlen seit 1986 zwar anders, 1998 gab es sogar zwei Bewerberinnen. Aber generell gab es wenige Hofburg-Anwärterinnen: Von den bisher (bis 2016) 36 Personen, die (teilweise auch zweimal) kandidiert haben, waren nur sieben weiblich. Gleich zum Start, 1951, trat zwar die Frauenrechtlerin Ludovica Hainisch an. Aber die nächsten sechs Urnengänge lang (von 1957 bis 1980) konnten die Österreicher jeweils nur unter zwei bis drei Männern wählen. 1986 änderte sich das: Die Grüne Galionsfrau Freda Meissner-Blau war die zweite Hofburg-Bewerberin, seither stand jedes Mal zumindest eine Frau am Stimmzettel.

Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen insgesamt war ziemlich wechselhaft: Gleich zu Beginn waren es sechs, dann über sechs Urnengänge nur zwei oder drei. 1986 stieg die Zahl auf vier, auch 1992 blieb es bei vier, 1998 wurden es fünf. 2004 und 2010 gab es einen Rückgang zwei bzw. drei, 2016 waren es sechs - und heuer wird es (so weit man bisher weiß) noch einer mehr sein.