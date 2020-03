Kampf gegen Corona: Geschäfte und Lokale zu, ganzes Tal unter Quarantäne

Mit weiteren rigorosen Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) am Freitag die nächsten Schritte im Kampf gegen das Coronavirus vorgestellt. Ab Montag dürfen Restaurants, Bars und Kaffeehäuser für eine Woche nur noch täglich bis 15 Uhr geöffnet sein. Andere Geschäfte müssen für sieben Tage ganz schließen.

"Harte Einschränkungen", um in Österreich vorerst "das soziale Leben auf ein Minimum zu reduzieren", wie der Kanzler einräumte. Ob diese Restriktionen verlängert werden, ist offen: "Wir werden die Lage täglich evaluieren", hieß es gestern.

Verbunden ist die Sperre mit einer Reihe von Ausnahmen. Deshalb müsse niemand "Sorge haben, dass die Grundversorgung nicht gesichert" wäre, sagte Innenminister Karl Nehammer (VP). Weiter offen bleiben der Lebensmittel- und Arzneimittelhandel, aber auch Drogerien, Trafiken, Banken, Post, Tankstellen, Bandagisten und Tierfutterhandlungen.

St. Anton abgeriegelt

Besonders harte Schritte setzte die Regierung in Tirol. Das im Wintertourismus sehr stark vom Coronavirus belastete Paznauntal mit den Gemeinden Ischgl, Kappl, See und Galtür sowie St. Anton am Arlberg wurden ab Freitag 14 Uhr mit Polizeikontrollen an allen Zu- und Abfahrten unter Quarantäne gestellt. Urlauber durften noch die Heimreise antreten. Alle anderen wurden für zwei Wochen in "häusliche Quarantäne" geschickt. Die Versorgung der Bewohner durch die Einsatzkräfte und örtliche Betriebe sei garantiert, sagte Kurz.

Auch der Reiseverkehr wird weiter eingeschränkt. In die besonders betroffenen Länder Spanien, Frankreich und Schweiz gibt es ab Montag keine Flug- und Zugverbindung mehr.

Bereits vor dem zuletzt täglichen Auftritt des Koalitionstrios gab Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) bekannt, dass ab Montag nicht nur Oberstufenschüler vom Unterricht befreit sein werden. Auch an Volksschulen, AHS-Unterstufen und Neuen Mittelschulen sind Schüler automatisch entschuldigt, wenn sie schon ab Wochenbeginn (bis Ostern) dem Unterricht fernbleiben.

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. In den nächsten beiden Wochen erwarten die Experten den Höhepunkt der Corona-Ansteckungsquote, die derzeit täglich um 40 Prozent steigt, wie Anschober mitteilte. Alle zwei Tage verdoppelt sich die Zahl der Infizierten. Das große Problem sind die Älteren und jene Infizierten mit schweren Vorerkrankungen. "In Italien sterben 15 Prozent der über 70-Jährigen an Corona", heißt es aus Regierungskreisen. Daran knüpften Kurz und Anschober den dringenden Appell an diese besonders gefährdete Gruppe, in den nächsten zwei Wochen die sozialen Kontakte "auf ein Minimum zu reduzieren". So könne man eine Überlastung der Spitäler verhindern.

In Oberitalien sei dies verabsäumt worden, verwies Anschober auf Meldungen von Ärzten in Bergamo, die Intensivpatienten mangels Betten abweisen mussten ("Das klingt wie Kriegsberichterstattung"). In Österreich gilt nun Besuchsverbot in allen Spitälern (ausgenommen Kinder- und Palliativabteilungen), um Infektionen von Patienten und Personal vorzubeugen. Die spektakulärste Maßnahme zur Vorbeugung plant der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SP). Die Messe Wien wird mit 880 Betten als Groß-Lazarett für Patienten mit leichtem Verlauf adaptiert. Dazu passt Anschobers Prognose, der sagte: "Unser Leben wird sich in den nächsten Monaten stark verändern."

Alte und neue Maßnahmen der Regierung

Heute legt die Regierung ein Paket vor, das den von der Corona-Krise stark betroffenen Wirtschaftszweigen „branchenübergreifend helfen“ soll.

Zu Wochenbeginn wurde festgelegt, dass der Schulbetrieb in den Oberstufen ab Montag bis Ostern eingestellt wird. Dasselbe gilt nun auch in den Volksschulen und in den AHS-Unterstufen sowie NMS. Für diese Schüler bis 14 wird ein Betreuungsangebot eingerichtet – bei Bedarf und vorzugsweise für Kinder von Beschäftigten in kritischer Infrastruktur (Spitäler, Polizei ...).

Wer keine Betreuungsmöglichkeit hat, kann bis zu drei Wochen Sonderurlaub beantragen. Das liegt ebenso im Ermessen des Arbeitgebers wie die Entsendung in Heimarbeit. Außerdem: Veranstaltungsverbot indoor ab 100 Personen, outdoor ab 500. Reiseverbote (Italien, tw. Schweiz).

Zuletzt: Lokale sind bis 15 Uhr offen, nicht versorgungsrelevante Geschäfte bleiben eine Woche zu. Besuchsverbot in Spitälern, Quarantäne im Paznaun.

