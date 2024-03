Kampf gegen Antisemitismus: Interaktive Schau im Parlament

Dauerausstellung in der Bibliothek des Hohen Hauses

Unter dem Titel "Tacheles reden. Antisemitismus – Gefahr für die Demokratie" hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka Mittwochabend eine Dauerausstellung in der Bibliothek des Parlaments vorgestellt. Die in Kooperation mit der Israelitischen Kultusgemeinde und der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem neu gestaltete Schau sei nun "interaktiver und digitaler", sagte Sobotka vor Journalisten. Sie richte sich besonders an Jugendliche und Schüler. Den Besuchern werde die Geschichte des Judenhasses vor Augen geführt, beginnend mit dem christlichen vor 2000 Jahren über den nationalsozialistischen Massenmord bis zur Gegenwart.

So sei auch der starke Anstieg antisemitischer Übergriffe in Österreich seit dem Hamas-Terror vom 7. Oktober 2023 miteinbezogen. Sobotka hob das mit dem Simon-Wiesenthal-Preis ausgezeichnete Dialogprojekt "Likrat" hervor, bei dem Jugendliche in Schulen gehen, um über ihr jüdisches Leben, aber auch von erlebten Übergriffen im Alltag zu berichten.

Der Antisemitismus sei kein "Phänomen der Vergangenheit", weil er heute von drei Seiten immer wieder neu aufgeladen werde: von der rechtsextremen, der linksextremen und von der muslimisch-migrantischen. Diese Spirale gelte es zu brechen. Sobotka: "Wir müssen verhindern, dass Jüdinnen und Juden wieder ihre Koffer packen, weil sie Angst haben, hier attackiert zu werden." Der Kampf gegen Antisemitismus sei nicht Aufgabe der jüdischen Mitmenschen, "er ist unsere Aufgabe". Unabdingbar sei dabei auch eine Regulierung der großen Digitalplattformen.

Die Ausstellung "Tacheles reden" ist im Parlament (Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 8 bis 18 Uhr, Donnerstag von 8 bis 21 Uhr, Samstag von 9 bis 17 Uhr) frei zugänglich.

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer

