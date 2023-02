Kaiser und Kickl: In Kärnten steht ein rot-blaues Match bevor

Noch steht in Niederösterreich nicht fest, mit wem die ÖVP eine Regierungskoalition bilden und ob der umstrittene Landesrat Gottfried Waldhäusl wieder der Regierung angehören wird. Mit Kärnten und Salzburg stehen unterdessen schon die nächsten Wahlen ins Haus. Kärnten wählt in einem Monat (5. März), Salzburg am 23. April. In Kärnten hat Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) eine Beinahe-Absolute zu verteidigen. 2018 erreichte die SPÖ 47,9 Prozent und die Hälfte der 36 Sitze im Kärntner