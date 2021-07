Kaiser: "Haben sehr an uns selbst zu arbeiten"

"Wir haben wirklich sehr an uns selbst zu arbeiten, um eine chancenreiche Alternative bei den nächsten Nationalratswahlen zu sein", sagte Kaiser nach einer Sitzung des SP-Landesparteivorstandes in Klagenfurt.

Zum Ergebnis von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner (75 Prozent) sagte Kaiser: "Wir brauchen keine Abstimmungsforensik, um nachzuschauen, wer wie warum gestrichen hat, ohne sich vorher zu Wort zu melden." Ganz generell müsse man "weg von der Beschäftigung mit sich selbst hin zur Auseinandersetzung mit Themen zur Verbesserung der Lebensrealität der Bevölkerung".

Zum Fall der in Wien getöteten 13-jährigen Leonie sagte Kaiser, dass Straftäter auch zu bestrafen seien: "Wenn sie zu uns kommen, Asyl suchen und strafbar werden, dann ist jeder Einzelfall zu prüfen. Aber wenn er so eindeutig ist wie in diesem Fall, dann sind diese Menschen, egal wohin, abzuschieben. Das muss ein klares Prinzip unserer Demokratie sein."