Kaineder folgt Anschober nach

Am 24. Jänner tagt der grüne Landesvorstand und entscheidet über die Nominierung. Diese wird dem Landtagsklub der Grünen übermittelt, in der Landtagssitzung am 30. Jänner erfolgt die Wahl. Kaineder, seit Oktober auch Nationalratsabgeordneter, hat auf das Mandat in Wien bereits verzichtet, in der nächsten Sitzung wird sein Nachfolger Clemens Stammler im Parlament angelobt. In Oberösterreich gelte es nun "die großen Fußstapfen" zu füllen, so Kaineder.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.