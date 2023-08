Kaineder: „Das ist Regieren an der Realität vorbei“

OÖNachrichten: Herr Landesrat, wie viel Bargeld haben Sie gerade eingesteckt? Stefan Kaineder: Ich schätze, einen Fünfziger und zwei Zwanziger. Aber ich halte diese Bargeld-Sache für eine Sommerlochdebatte. Ich kenne niemanden, der das Bargeld abschaffen will. Ich habe immer Bargeld eingesteckt, aber ich genieße es, dass man fast überall mit Karte zahlen kann. Die Grünen sollen also auf den Vorstoß des Bundes-Koalitionspartners ÖVP für Bargeld in der Verfassung nicht aufspringen? Nein.