Kaineder: Beim Klimaschutz hat die ÖVP "alle Bremsen angezogen"

"Wenn es um den Klimaschutz geht, kann man sich nur auf die Grünen verlassen", resümierte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) Kanzler Karl Nehammers (VP) "Rede zur Zukunft der Nation". Eine Zukunft, in der Fleischkonsum und Auto zu verbieten keine Antworten auf die Klimakrise seien, sagte Nehammer. "Österreich ist das Autoland schlechthin", auch er werde sich "dagegen aussprechen, den Verbrennungsmotor zu verbannen". Eine Überzeugung, die ihm viel Lob aus den eigenen Reihen einbrachte – auch von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) – aber auch Schelte vom grünen Koalitionspartner.

"Wir nehmen die Klimakrise ernst, das sollte auch der Kanzler tun", sagte Gewessler. Das "ideologische Festhalten am Verbrenner" und "ein bisschen Technologie" würden das Klima nicht retten. Das seit mehr als zwei Jahren angekündigte Klimaschutzgesetz sieht man im Umweltministerium auf OÖN-Anfrage trotz unterschiedlicher Ansichten nicht in Gefahr. Nehammer habe seine Rede ja als Bundesparteiobmann vor der eigenen Partei gehalten, nicht als Bundeskanzler. Das Gesetz liege in "regierungsinterner Abstimmung". Es solle "möglichst rasch in Begutachtung gehen."

Gewesslers Kritik sei "nicht zielführend" konterte Europaministerin Karoline Edtstadler (VP). "Reflexartige Verbote durch die Politik verhindern oft die beste Lösung."

"Massiver Tunnelblick"

Wenn es um den Klimaschutz gehe, dann habe die ÖVP "alle Bremsen angezogen", legte Oberösterreichs Grünen-Chef Stefan Kaineder gestern nach. Nehammer habe keinen Blick in die Zukunft, sondern "einen massiven Tunnelblick". Die Grünen müssten "vehement fordern", denn "einfach ist es mit der ÖVP und ihrem alten Denken wirklich nicht", so Kaineder. Wie schwierig das Auskommen in Klimafragen generell sei, sehe man am Beispiel Klimaschutzgesetz recht gut, "darum dauert das Ganze ja auch so lange." Ähnliche Blockaden spüre man auch in Oberösterreich, hier würden ÖVP und FPÖ gemeinsam bremsen.

Bestätigt in seinem Vorstoß gegen das Verbrennerverbot in der EU sah sich zuletzt Landeshauptmann Stelzer (VP). Er zeigte sich erfreut über die "klare Positionierung des Bundeskanzlers". Das Verbot sei "überhastet und falsch". Für den Klimaschutz brauche es "Hausverstand", sagte er gestern.

"Wir brauchen einen sinnvollen Fahrplan und kein stures Geradeausfahren ohne links und rechts zu schauen." Die Regierung solle den Transformationsfonds "endlich an den Start bringen." Gerade in Gewesslers Ministerium sei "bis auf Ankündigungen noch nichts passiert."

Nehammers Plan: Erste Arbeitsgruppe und Zusage

Seit Herbst steht in der AHS-Unterstufe und der Mittelschule mit der „Digitalen Grundbildung“ ein neues Pflichtfach auf dem Stundenplan – und schon ist die nächste Änderung in Sicht: Künftig soll es ab der 5. Schulstufe einen Schwerpunkt in Programmieren geben, eine der 21 Ankündigungen Nehammers in seiner „Rede zur Zukunft der Nation“. Im Bildungsministerium sei bereits eine Arbeitsgruppe gegründet worden. Wie Programmieren vermittelt werde, sei aber noch offen, hieß es gestern aus dem Ministerium.

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) kündigte an, die von Nehammer in Aussicht gestellte kostenlose Meisterprüfung vorantreiben zu wollen. Sie sei die „wichtigste Qualifikationsform für handwerkliche Berufe“.

Einmal mehr verlangten SPÖ und FPÖ eine sofortige Mietpreisbremse. Die SPÖ projizierte ihre Forderung auf die Fassade des Bundeskanzleramts: „Weniger Blabla, mehr tun.“ Ähnlich äußerte sich FPÖ-Bautensprecher Philipp Schrangl: Nehammers „Lippenbekenntnisse“ seien „völlig unglaubwürdig“.

