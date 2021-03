Kärnten-Wahlen: Alle Parteien zufrieden

Die SPÖ sieht sich als "klare Nummer Eins", die ÖVP freut sich über Gewinne in den Städten, die FPÖ sieht ihre Bürgermeister gestärkt. Für Das Team Kärnten ist das Ergebnis "unglaublich", die Grünen sehen sich als "stabile Kraft", die NEOS jubeln über gutes Abschneiden in Seeboden und Klagenfurt. "Die SPÖ wird als klare Nummer Eins bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen hervorgehen", sagte Kaiser in einer Aussendung, auch wenn das endgültige Ergebnis aufgrund der hohen Zahl an Wahlkarten erst am Montagabend vorliegen werde und es noch zahlreiche Stichwahlen gebe. Dennoch sei abzusehen, dass die SPÖ ihre Spitzenposition sowohl bei der Anzahl der Bürgermeister als auch als Partei mit deutlichem Abstand zu politischen Mitbewerbern behalten werde, auch wenn es einige "schmerzhafte Wermutstropfen" gebe.

ÖVP-Koalitionspartner Martin Gruber meinte: "Die Verbreiterung ist geglückt". Man habe gezeigt, dass man auch in Städten gewinne, wie Feldkirchen, Hermagor, Radenthein und Althofen zeigen würden. Die schwachen Ergebnisse in Villach und Klagenfurt kommentierte der ÖVP-Obmann nicht. Er freute sich lieber darüber, dass die ÖVP "ein Drittel der Kärntner Gemeinden" führe.

Bei allen Parteien seien in der derzeitigen Krise die Bürgermeister bestätigt und gestärkt worden, dies gelte auch für die Freiheitlichen , so FPÖ-Chef Gernot Darmann. Er verwies darauf, dass man in Trebesing sogar einen dazugewonnen habe. Trotz der Stimmenverluste bilanzierte er zufrieden: "Wir gingen besser durchs Ziel, als von manchen gewünscht."

Für Gerhard Köfer, Parteichef des Team Kärnten, war der Wahltag "fast schon historisch und unglaublich". Man habe in Spittal an der Drau, Klagenfurt und Keutschach die Stichwahl erreicht, in St. Georgen im Lavanttal das Bürgermeisteramt verteidigt. Nun konzentriere man sich auf die Stichwahl

Die Grünen konstatieren für sich einen Aufwärtstrend. Immerhin sei man von der Talsohle der letzten Landtagswahl gestartet, sagte Landessprecherin Olga Voglauer und meinte: "Wir haben aus dem Stand heraus ein sehr gutes Ergebnis geschafft."

NEOS-Landessprecher Markus Unterdorfer-Morgenstern bejubelte das Ergebnis seiner Partei in Seeboden am Millstätter See. Die Partei erreichte dort 14,6 Prozent und damit vier Mandate. "Das Seebodener Team hat wirklich viel Energie und Zeit in den Wahlkampf gesteckt und darf sich nun über die Maßen freuen", sagte Unterdorfer-Morgenstern, der daraus einen Aufwärtstrend für die NEOS ableitet. Auch in Klagenfurt sei das Ergebnis von 5,8 Prozent "erfreulich".