Kärnten-Wahl: Herbe Verluste für die SPÖ, unerwartetes Plus für die ÖVP

Für Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) wurde der Wahlsonntag zur Zitterpartie: Nach der ersten Hochrechnung lag die SPÖ unter den angestrebten 40 Prozent. In den kleineren Gemeinden, die zuerst ausgezählt wurden, musste die SPÖ deutliche Verluste hinnehmen. Die Ergebnisse in den Städten verringerten das Minus aber kaum noch, die Verluste waren mit neun Prozentpunkten unerwartet hoch. Der Vierer wurde nicht mehr geschafft, die SPÖ kam auf 38,9 Prozent.

Kaiser verhehlte seine Enttäuschung auch gar nicht. "Dieses Ergebnis schmerzt, es schmerzt sehr", sagte er in einer ersten Reaktion. "Ich übernehme die volle Konsequenz dafür." Er zeigte sich dennoch überzeugt davon, dass die SPÖ weiterhin den Landeshauptmann stellen werde. Kaiser verwies auf die rund 15 Prozentpunkte, die die SPÖ vor der zweitplatzierten FPÖ liegt. Zu Koalitionen wollte er keine Stellung beziehen, man könne hier nichts präjudizieren, sagte er.

Die Zuwächse der FPÖ, die in Kärnten traditionell stark ist, blieben überschaubar. FP-Chef Erwin Angerer konnte leicht zulegen, die FPÖ kam auf 24,6 Prozent. Das Ziel, mehr als die FPÖ in Niederösterreich zu erreichen, verfehlte Angerer. "Wir hätten uns mehr gewünscht", gab der Freiheitliche zu. Es sei gut, dass es spannende Konstellationen auch abseits der SPÖ gebe, schloss er eine Dreiervariante von FPÖ, ÖVP und Team Kärnten nicht aus.

In der ÖVP hatten viele nach den Umfragen der vergangenen Tage nicht mit einem zweistelligen Ergebnis von 17,0 Prozent gerechnet. Entsprechend wurde das unerwartete Plus gefeiert, in der ÖVP herrschte Partystimmung. "Wir haben eine umfangreiche Aufholjagd gestartet", freute sich Kärntens VP-Chef Martin Gruber. Er wollte sich nicht auf eine Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition festlegen, wobei er einräumte, dass "die vergangenen fünf Jahre nicht die schlechtesten in Kärnten waren".

Gerhard Köfer, Chef des Teams Kärnten, durfte sich über 10,1 Prozent freuen, ein Zugewinn von rund vier Prozentpunkten. "Ich habe nie gesagt, dass wir Dritte werden wollen", sagte Köfer. Es sei ja nicht selbstverständlich, dass eine kleine Partei derart gewinne.

Auch für die Grünen, die 2018 aus dem Landtag geflogen waren, wurde es eine Zitterpartie. Letztlich scheiterten die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Olga Vogl-auer aber mit einem Ergebnis von 3,9 Prozent am Einzug in den Landtag – die Hürde für einen Landtagseinzug liegt in Kärnten bei fünf Prozent. Die Neos mit Spitzenkandidat Janos Juvan blieben deutlich unter den eigenen Erwartungen.

