Kärnten ist nun das am stärksten betroffene Land

Seit gestern, Mittwoch, ist es aber das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz. Der Wert betrug laut AGES-Dashboard 305,7. Das bedeutet, dass sich in den vergangenen sieben Tagen 305,7 Personen pro 100.000 Einwohner infiziert hatten. Österreichweit waren es 232,1. Am höchsten ist in Kärnten auch die Sieben-Tages-Inzidenz bei den Corona-Todesfällen mit 17,3. Bundesweit waren es 6,9.

Von den 2932 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden, die Innen- und Gesundheitsministerium am Mittwoch vermeldeten, entfielen 546 auf Wien. Dahinter folgte Oberösterreich mit 544. In Kärnten waren es 291.

Bundesweit 54 neue Corona-Todesfälle wurden gestern registriert. In Oberösterreich waren es laut Krisenstab 17, wobei zwei auf Nachmeldungen zurückzuführen waren. 16 der Verstorbenen waren zwischen 71 und 92 Jahre alt. Einer war deutlich jünger – ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land (Vorerkrankungen unbekannt).